Ola Electric स्कूटर ने दी बजाज चेतक की रफ्तार को मात, 100 kmph की होगी टॉप स्पीड

नई दिल्ली। ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल ने अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर (Ola Electric Scooter) के बारे में लोगो के साथ दिलचस्प जानकारियां साझा की। उन्होंने ट्वीट के जरिए तो को बताया कि स्कूटर 10 कलर ऑप्शन में मिलेगा।

इसके बाद भाविश ने ट्विटर पर अपने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के टॉप स्पीड के बारे में एक पोल कराया। इस स्कूटर के रफ्तार को लेकर उन्होंने लोगों से उनकी इच्छा पूछी। इस पोल में उन्होनें कुछ विकल्प देते हुए सवाल किया था कि, "आप ओला स्कूटर के लिए कितनी टॉप स्पीड चाहते हैं?" ट्विटर यूजर्स को सवाल के जवाब के विकल्प के तौर पर 80, 90 और 100 से ज्यादा का चुनाव करना था। इनमें से सबसे ज्यादा लोगों ने तीसरे विकल्प पर वोट किया। इसलिए यह मान लेना सुरक्षित होगा कि ई-स्कूटर 100 किमी प्रति घंटे का विकल्प वास्तव में हो सकता है।

ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को तीन वेरिएंट में पेश किए जाने की संभावना है। कंपनी द्वारा फाइल किए गए नए दस्तावेजों से पता चला है कि स्कूटर को Series S (सीरीज एस) कहे जाने की संभावना है। कंपनी ने अन्य दो नामों - S1 (एस 1) और S1 Pro (एस 1) प्रो के लिए भी पेटेंट दायर किया है जो दोपहिया वाहन के अतिरिक्त वेरिएंट्स या ट्रिम हो सकते हैं। संभावना है कि S1 को मॉडल के नाम के तौर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वहीं, 'S1 Pro' इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए अतिरिक्त ट्रिम बन सकता है।

What top speed would you want for the Ola Scooter?