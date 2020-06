UP Board Topper list 2020: बागपत के अनुराग ने 12वीं और रिया ने 10वीं में किया Top, हासिल किए इतने अंक

-हाईस्कूल में इस बार 74.63% छात्र-छात्राएं पास हुए हैं (up board topper list 2020)

बागपत। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board 2020 Topper List) ने शनिवार को हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा (High School/Intermediate Board Result) के परिणाम (Exam result 2020) घोषित कर द‍िए हैं। साल 2020 में 12वीं की परीक्षा में बागपत के रहने वाले अनुराग मलिक (Topper Anurag Malik) ने 97 फीसदी अंक के साथ स्टेट टॉप (UP Board Topper) किया है। वहीं बागपत की ही रहने वाली रिया जैन (Topper Riya Malik) ने 96.67 फिसदी अंक हासिल कर यूपी बोर्ड (UP Board Result 2020) की 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है। ये दोनों ही टॉपर श्रीराम इंटर कॉलेज बडौत (Shri Ram Inter College Baraut) के छात्र हैं।

दरअसल, डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने 12 बजकर पांच मिनट पर लोक भवन में यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 का परिणाम घोषित किया। इस बार हाई स्कूल व इंटरमीडिएट दोनों का रिजल्ट पिछले साल की तुलना में अच्छा रहा है। हाईस्कूल में इस बार 74.63% छात्र-छात्राएं पास हुए हैं। वहीं दसवीं में इस साल 83.31 % फीसदी बच्चों ने सफलता हासिल की।

upresults.nic.in पर ऐसे चेक करें

-upresults.nic.in पर जाएं

-10वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए HiqhSchool Result लिंक पर क्लिक करें.

-12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए Intermediate Result के लिंक पर क्लिक करें.

-नया पेज खुलने पर रोल नंबर सबमिट करें.

-रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.

-रिजल्ट का प्रिंट ऑउट ले सकते हैं.examresults.net पर ऐसे चेक करें-examresults.net पर जाएं.

-‘result’ लिंक पर क्‍ल‍िक करें.

-होमपेज खुलेगा, नाम और रजिस्‍ट्रेशन नंबर एंटर करें.

-स्‍क्रीन पर UP Board 12th/10th Result 2019 आएगा.

इस बार जारी होंगी डिजिटल मार्कशीट

गौरतलब है कि कोरोना के चलते इस बार मार्कशीट छपने में दिक्कत हो रही है। जिसके मद्देनजर योगी सरकार ने छात्रों को डिजिटल मार्कशीट देने की तैयारी की है। इस बाबत सभी स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि वह डिजिटल हस्ताक्षर वाली मार्कशीट साइट से डाउनलोड कर छात्रों को दें और ये मार्कशीट देशभर में हर तरह के एग्जाम और एंट्रेंस के लिए मान्य होंगी।