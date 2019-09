पेड़ उखड़े, पोल सहित गिरे ट्रांसफार्मर

कालवाड़. क्षेत्र में खोराबीसल-श्योसिंहपुरा सहित आसपास के अनेक गांवों में बुधवार दोपहर बाद तेज बारिश (Heavy rains in Jaipur) के साथ आए अंधड़ के कारण खेतों में लगे बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर उखड़ कर तारों सहित गिर गए, वहीं जयरामपुरा-चतरपुरा रोड पर टूटकर गिरे बड़े पेड़ों के कारण आवागमन बाधित हो गया। वहीं विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई।

वहीं खोराबीसल में ही एक खेत में ट्रांसफॉर्मर पोल सहित बिजली के तारों के साथ खेत में गिर गए, गनीमत यह रही कि इससे कोई हताहत नहीं हुआ। तेज अंधड़ के कारण कालवाड़, खोराबीसल, जयरामपुरा, चतरपुरा रोड, धानक्या, पचार, श्योसिंहपुरा आदि गांवों में खेतों में पकाई पर आई बाजरे की फसल टूटकर खेतों में बिछ गई जिससे किसान मायूस हो गए। वहीं खेत व सड़कें पानी से लबालब हो गई। करीब आधे घंटे की बारिश व अंधड़ ने जमकर कहर बरपाया। मकानों के ऊपर रखे टीन टप्पर भी उड़ गए। बारिश व अंधड़ से बिजली की लाइनों में फाल्ट आने से कई गांवों में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई जो देर तक बहाल नहीं हो सकी। जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने इस संबंध में जिला प्रशासन के उच्चाधिकारियों को नुकसान के बारे में अवगत करवाया।

इधर, बारिश के साथ ओले गिरे

दूदू. क्षेत्र में बुधवार दोपहर अचानक मौसम बदला और तेज हवाओं, बारिश व ओले गिरने (Hail fell with rain) से फसलों में नुकसान हुआ। उरसेवा सहित आसपास के गांवों में लगभग 15 मिनट तक तेज हवाओं के साथ हुई बारिश व पांच मिनट तक गिरे ओलों से खेतों में खड़ी फसलें पसर गई। वहीं सावरदा सहित आसपास के क्षेत्र में कई पेड़ गिर गए और फसलों में नुकसान हुआ। किसान रामधन नील, शंकर नील, श्योजीराम नील आदि ने बताया अंधड़ से ज्वार व बाजरे की फसल में नुकसान हुआ है। वहीं बिचून की झरना पंचायत सहित देवला, केसरीसिंहपुरा, कोटजेवर गांवों में देर रात अंधड़ से होर्डिंग व टीन-टप्पर उड़ (Hoardings and teen-tappers flew by the wind) गए। विद्युत लाइनों में फाल्ट होने से आपूर्ति बाधित रही।

हरबंशपुरा में दीवार गिरी, मवेशी मरे

महलां. कस्बे सहित अवानिया, कोदर, राजपुरा, चाणचुक्या, केसरीसिंहपुरा, हरबंशपुरा आदि गांवों में मंगलवार देर रात साढ़े दस बजे अंधड़ ने कहर बरपाया। दर्जनों पेड़ धाराशायी होकर गिर (Trees fell down) गए। अवानिया से देवला जा रही सड़क पर बबूल के पेड़ गिर गए, जिससे वाहन चालकों को बोराज एवं देवला, केसरीसिंहपुरा, झरना आदि गांवों में परेशानी हुई। चौपहिया वाहन वापस लौट गए। इधर, रोटवाड़ा पंचायत क्षेत्र के हरंबशपुरा में कच्चे घर की दीवार गिरने से दो बकरी के बच्चे दबकर मर गए। सरपंच ममता कंवर ने बताया कि बिजली गुल होने से लोग रातभर परेशान रहे। वहीं फसलों में भी खराबा हुआ है।