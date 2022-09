यूपी के BJP नेता की छत्तीसगढ़ में संदिग्ध हालत में मिली लाश, यूपी विधायक बोले- सीएम से भी करूंगा बात

BJP leader murder: उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता (UP BJP leader) की खेत में लाश मिलने से फैली सनसनी, यूपी के भाजपा कार्यकर्ता हत्या के बाद शव फेंकने की जता रहे आशंका, बलरामपुर पुलिस से हत्या के आरोपियों को पकडऩे की की मांग, इधर बलरामपुर पुलिस के आला अधिकारी दुर्घटना में मौत की कह रहे बात

वाड्रफनगर. BJP leader murder: उत्तरप्रदेश के युवा भाजपा नेता का शव छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के सनावल क्षेत्र में खेत में संदिग्ध अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई है। मामले में वहां के विधायक, मृतक के परिजन व ग्रामीण भाजपा नेता की हत्या का शव फेंकने की आशंका जता रहे हैं। उन्होंने हत्या में शामिल आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग बलरामपुर पुलिस से की है। वहीं क्षेत्र के विधायक ने बलरामपुर एसपी से इस संबंध में बात की। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वे छत्तीसगढ़ के सीएम से भी बात करेंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में आसपास के गांव के लोग व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इधर बलरामपुर पुलिस इसे दुर्घटना बता रही है।

UP BJP MLA on the spot