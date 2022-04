Shweta Singh: घर के वारिस के चक्कर में बेटियों कर दिया आनाथ, मासूमों ने रोते हुए मोदी-योगी से मांगा मां के लिए न्याय

Banda Shweta Singh News: बांदा में जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह की हत्या या आत्महत्या, ये मुद्दा गहराता जा रहा है। पुलिस ने ससुर, सास, जेठ और पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया।

हाथ जोड़े हुए नन्ही मासूमों की फरियाद, मोदी-योगी जी मेरी मम्मी को न्याय दिलाएं। मेरी मम्मी को मार दिया गया है। ऐसे शब्द सुनकर आखिर किसका दिल नहीं भर आएगा। उत्तर प्रदेश के बांदा में जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह की मौत पर पूर्व डीआईजी ससुर, भाजपा नेता पति, सास और हाईकोर्ट के अधिवक्ता जेठ पर दहेज हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गिरफ्तारी के बाद अंतिम संस्कार पर अड़े मायकेवाले सदर विधायक के हस्तक्षेप के बाद माने और अंतिम संस्कार कराया। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया में श्वेता की बेटियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इस बीडियो में बेटियों घर में चल रही सारी बातों का बयां किया।

Banda Shweta Singh Murdered Because of Son Daughter want Justice CM-PM