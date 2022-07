शर्मसार: फूफा ने शादी का झांसा देकर बनाए संबंध, नाबालिग ने दिया बच्चे को जन्म

UP News: बांदा जिले में फूफा ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ शारीरिक रिश्ते बनाए। हद तो तह हुई जब नाबालिग के बच्चा हुआ, तब इस बात का खुलासा हुआ।

शादी का झांसा देकर रिश्ते के फूफा के दुष्कर्म का शिकार हुई 15 वर्षीय किशोरी ने नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शिशु को जन्म दिया। किशोरी के पिता ने आरोपी के विरुद्ध थाने में तहरीर दी है। जिस पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

Fufa made relationship on the pretext of marriage minor gave birth to children