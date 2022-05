बांदा, प्रयागराज, कानपुर में भीषण गर्मी से बेहाल इंसान और जानवर, UP में सबसे ज्यादा गर्मी वाला जिला..

उत्तर प्रदेश भर में मौसम इन दिनों काफी खराब हो रहा है। जिसमें गर्मी से पूरा प्रदेश जूझ रहा है। अब तक का सबसे गरम जिला बांदा रिकार्ड किया गया है। जहां तापमान लगभग 50 डिग्री तक पहुँचने की संभावना है। प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ में भी गर्मी काफी अधिक देखी गई है।

Updated: May 15, 2022 08:32:36 pm

यूपी का बाँदा में पारा 50 पर पहुँच गया जिससे लोगो का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, गर्मी ने जनपद में त्राहि-२ मची हुई है. यहाँ सड़को पर सन्नाटा पसरा हुआ है. घर से बाहर निकलने वाले लोग गन्ने का रस और नींबू पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं. बाँदा में सदियों का रिकार्ड टूटा है और आज यहाँ 12 बजे पारा 50 पंहुच गया. भीषण गर्मी में शहर में नगर पालिका व प्रशासन द्वारा एक भी प्याऊ का इंतेजाम नही किया गया है.

