रोजगार हांसिल करने में महिलाएं नहीं है पीछे, पुरुषों की...

Manrega Yojna: पुरुषों की तुलना में महिलाएं भी रोदगार प्राप्त करने में उनके बराबर पहुंच गई है। महिलाएं योजना का लाभ लेकर परिवार चला रही है।

रोजगार के लिए परिश्रम करने में अब महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं हैं। केंद्र सरकार की मनरेगा योजना के आंकडे बताते हैं कि तीन महीनों में रोजगार के जो अवसर सृजित हुए हैं, उनमें करीब 50 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं की है। यानी यह तीन महीने भीषण गर्मी में बीते हैं लेकिन मौसम की चुनौतियों के बावजूद महिलाए रोजगार हासिल करने में पीछे नहीं रहीं।

Women Equal in getting employment in compare to men