बैंगलोरPublished: Feb 02, 2024 10:55:29 pm Submitted by: Taufiq Hayat

झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री सिद्दरामैया ने की टिप्पणी CM Siddaramaiah commented after Russell Soren stepped down from the post of CM of Jharkhand.

भाजपा के शासन में लोकतंत्र खतरे में: सिद्दारमैया

बेंगलूरु. मुख्यमंत्री सिद्दरामैया ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के शासन में देश का लोकतंत्र और संवैधानिक अखंडता खतरे में है। भाजपा के शासनकाल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) सहित तमाम स्वायत्त संस्थाएं भी भाजपा के इशारे में कार्य करती प्रतीत होती हैं।

सिद्दरामैया ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा कि पिछले एक दशक में विपक्षी नेताओं पर ईडी का निशाना कड़वी हकीकत के रूप में सामने आई है कि सीबीआई, आईटी और ईडी अब स्वायत्त संस्थाएं नहीं रही हैं, बल्कि ये देश में भाजपा के पर काम करती नजर आ रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की लड़ाई मतपत्रों से दूर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग तक पहुंच चुकी है। हमारे लोकतंत्र और संवैधानिक अखंडता का सार भाजपा के शासन में दांव पर है।

सिद्दरामैया की यह टिप्पणियां झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद कथित भूमि धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा बुधवार को उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की पृष्ठभूमि में की गई।