अजब गजब : 'देवी' की नाराजगी के डर से टाला भैंसे का डीएनए टेस्ट

DNA test of buffalo postponed due to fear of 'Goddess' displeasure

दो गांवों के बीच एक भैंसे के स्वामित्व को लेकर उलझा मामला