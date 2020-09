कोरोना : कर्नाटक में 7481 मृतकों में से 3791 की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा

बेंगलूरु. प्रदेश में कोविड-19 से सबसे ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों की मौत हुई है। इनमें सीएफआर यानी केस फेटालिटी रेट (प्रति 100 मरीजों पर होने वाली मौतें) 6.1 फीसदी (In Karnataka CFR amongst senior citizens is 6.1) है। कोविड वॉर रूम के मंगलवार तक के आंकड़ों के अनुसार 7,481 मृतकों में से 3,791 की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है। यानी कुल मृतकों में 50.67 फीसदी हिस्सेदारी वरिष्ठ नागरिकों की है।

51 से 60 आयु वर्ग के लोगों में सीएफआर 2.9 फीसदी दर्ज की गई है। इस आयु वर्ग के 1,941 मरीजों को बचाया नहीं जा सका है। 41 से 50 आयु वर्ग के लोगों में सीएफआर 1.3 फीसदी और 31 से 40 आयु वर्ग के लोगों में सीएफआर 0.5 फीसदी है।

21 से 30 आयु वर्ग के मरीजों में सीएफआर 0.2 फीसदी है। शून्य से 10 वर्ष और 11 से 20 वर्ष आयु वर्ग के मरीजों में सीएफआर 0.1 फीसदी है। कोविड वॉर रूम के कार्यवाहक नोडल अधिकारी मुनीश मौदगिल ने बताया कि सभी आयु वर्गों में सीएफआर 1.6 फीसदी है। लेकिन गत एक सप्ताह में इसमें मामूली गिरावट देखने को मिली है।



आयु वर्ग मौतें

70 वर्ष से ज्यादा - 1,658

61 से 70 वर्ष - 2,133

51 से 60 वर्ष - 1,941

41 से 50 वर्ष - 1,057

31 से 40 वर्ष - 479

21 से 30 वर्ष - 165

11 से 20 वर्ष - 35

00 से 10 वर्ष - 16