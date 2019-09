कश्मीर के हजारों मंदिरों में फिर होगी पूजा-अर्चना

prayers will start again in thousands of temples of Kashmir, केंद्र सरकार ने 1990 के दशक के बाद से जम्मू कश्मीर में जितने भी स्कूल और मंदिर बंद हुए हैं उनका सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया है।