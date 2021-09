बीच सड़क बीजेपी नेता की पिटाई, झांसा देकर पैसे ऐंठने का आरोप

Woman Beat BJP Leader on Road for Not Returning Money- उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक व्यक्ति ने भाजपा (BJP) नेता ने उसे नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे ऐंठने का आरोप लगाया है। काफी दिन बीत जाने पर जब पीड़ित ने बीजेपी नेता से अपना पैसा वापस मांगा तो वह टालमटोल करने लगे।