सपा पार्षदों ने मुलायम सिंह यादव को किडनी डोनेट करने का किया ऐलान, पत्र लिखकर कही ये बात

बरेली के वार्ड 49 शास्त्रीनगर से पार्षद गौरव सक्सेना, वार्ड 52 बानखाना से पार्षद शमीम अहमद और वार्ड 15 हजियापुर से पार्षद रईस मियां अब्बासी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखकर मुलायम सिंह यादव को किडनी दाने करने की घोषणा की है।

Published: October 05, 2022 10:30:08 am

समाजवादी पार्टी के संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) इस समय गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। जहां उनकी हालथ काफी खराब होने के चलते उन्हें आईसीयू में रखा गया है। उनके इलाज के लिए लखनऊ व दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की टीम भी मेदांता पहुंच गई है। इस बीच पूरे देश में उनके समर्थक उनके जल्द स्वस्थ होने को लेकर दुआएं कर रहे हैं। इसी की में बरेली के तीन सपा पार्षदों ने मुलायम सिंह यादव को अपनी किडनी दान करने का ऐलान किया है। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव (Akhilesh Yadav) को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी किडनी दान करने की बात कही है।

SP councilor of Bareilly will donate kidney to Mulayam Singh Yadav