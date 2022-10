Mulayam Singh Yadav Health Update: फिर बिगड़ी मुलायम सिंह यादव की तबियत, दोबारा ICU में हुए शिफ्ट

सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबियत को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके मुताबिक उनकी हालत फिर बिगड़ गई है। उन्हें सीसीयू से दोबारा आईसीयू में शिफ्ट किया गया है।

समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। उनकी हेल्थ को लेकर जो बड़ा अपडेट सामने आया है, उसके मुताबिक उन्हें फिर से इंटेसिंव केयर यूनिट (ICU) में शिफ्ट किया गया है। दरअसल, मुलायम इस समय गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल (Medanta Hospital) में भर्ती हैं। सोमवार को उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट (CCU) में शिफ्ट किया गया था। लेकिन मंगलवार को डॉक्टरों ने मुलायम सिंह यादव की तबीयत को क्रिटिकल बताते हुए कहा दोबारा आईसीयू में शिफ्ट किया है। वहीं मेदांता अस्पताल द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक उनकी स्थिति अभी भी नाजुक बताई जा रही है।

