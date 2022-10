खुशखबरी: यूपी में लेक्चरर और असिस्टेंट टीचर्स पदों पर भर्ती जल्द, इस दिन से करें आवेदन

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज यूपी के 123 सहायक अध्यापकों और 1272 प्रवक्ताओं के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाला है। इसके तहत छह अक्टूबर, 2022 के अपराह्न से पोर्टल खोला जाएगा। जिससे अभ्यार्थी 10 से 20 अक्टूबर, 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।

Recruitment for the posts of lecturers and assistant teachers in UP soon