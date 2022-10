यूपी में तीन हजार ग्राम पंचायत सचिवों की जल्द होगी भर्ती

प्रदेश सरकार जल्द ही तीन हजार ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। आयोग जल्द ही इन रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी करेगा।

उत्तर प्रदेश के गांवों में सरकार भी चाक-चौबंद होगी। प्रदेश सरकार ने यहां तीन हजार ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती करने का फैसला लिया है। जिसके लिए जल्द ही खाली पड़े इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य के पंचायती राज विभाग की ओर से इस संबंध में राज्य अधीनस्थ चयन आयोग को पन्द्रह-पंद्रह सौ रिक्त पदों पर भर्ती के लिए मांग पत्र भेजा गया है। इस बात की जानकारी पंचायतीराज निदेशक अनुज झा ने दी है। उन्होंने इस बात की उम्मीद जताई है कि आयोग जल्द ही इन रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी करेगा।

Three thousand gram panchayat secretaries will soon be recruited in UP