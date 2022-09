यूपी सरकार दे रही ‘विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना’ का लाभ, तुरंत करें आवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ‘विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना’ के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये योजना पीलीभीत में जिला उद्योग प्रोत्साहन व उद्यमिता विकास केंद्र की तरफ से कई कैटेगरी के कारीगरों के लिए निकाली गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है।

उत्तर प्रदेश के कारीगरों के लिए प्रदेश सरकार ‘विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना’ लेकर आई है। ये योजना पीलीभीत में जिला उद्योग प्रोत्साहन व उद्यमिता विकास केंद्र की तरफ से कई कैटेगरी के कारीगरों के लिए निकाली गई है। जिसके तहत प्रवासी मजदूरों और पारंपरिक कारीगरों को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही उन्हें छह दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही टूल किट भी प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार की तरफ से इस योजना के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो तुरंत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 10 अक्टूबर तय की गई है।

UP government is giving the benefit of Vishwakarma Shram Samman Yojana