Amroha: जब आधार कार्ड देखकर बरातियों को परोसा गया दावत का खाना, जानें क्यों

अमरोहा के एक गांव से हसनपुर के एक मोहल्ले में बारात पहुंची। लेकिन अनुमान से अधिक बाराती पहुंचने पर उनके पसीने छूट गए। जिसके बाद दुल्हन पक्ष ने तय किया कि जिनके पास आधार कार्ड होगा सिर्फ उन्हें ही दावत का खाना खिलाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक अनोखा मामला देखने को मिला। यहां के आदमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से हसनपुर के एक मोहल्ले में बारात पहुंची। दुल्हन पक्ष के लोगों ने बारातियों के स्वागत के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। लेकिन उनके होश तब उड़ गए जब अनुमान से अधिक बाराती उनके घर धमक गए। उन्हें डर था कि बारातियों के लिए बना दावत का खाना कहीं कम न पड़ जाए। इसलिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला। दुल्हन के घरवालों ने दूल्हे के पक्ष से उन्हीं लोगों को दावत कक्ष में प्रवेश करने दिया, जिसके पास आधार कार्ड था। जिन मेहमानों के पास आधार कार्ड नहीं थे वे लोग बिना दावत खाएं ही लौट गए। इस पूरे मामले का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जो चर्चा का विषय बन गया।

After seeing the Aadhar card in Amroha dinner was served to the guests know why