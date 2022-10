कुत्ते के हमले से लोगों को बचाने के लिए नोएडा अथॉरिटी का प्लान, जल्द बनाएगी डॉग शेल्टर

नोएडा अथॉरिटी ने शहर में 18 डॉग शेल्टर होम बनाने का प्लान तैयार किया है। जिसका संचालन आरडब्ल्यू करेगी। दरअसल, पिछले कई महीनों में सिर्फ नोएडा में ही डॉग बाइट की कई बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में डॉग शेल्टर बनने से इन मामलों में काफी हद तक कमी आएगी।

दिल्ली से सटे नोएडा में पिछले कुछ समय से कुत्तों के हमले के कई मामले सामने आ चुके हैं। इन्हें गंभीरता से लेते हुए नोएडा अथॉरिटी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। जिसके तहत शहर में 18 डॉग शेल्टर होम (Dog Shelter Home) बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चार शेल्टर होम बनाए जाएंगे। इसके संचालन की जिम्मेदारी सेक्टर की आरडब्ल्यू (RWA) पर होगी। दरअसल, पिछले कई महीनों में सिर्फ नोएडा में ही डॉग बाइट की कई बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में डॉग शेल्टर बनने से इन मामलों में काफी हद तक कमी आएगी।

Noida Authority to set up dog shelter to save people from dog attack