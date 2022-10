इस 6 महीने की बच्ची को उसके ही परिवार वाले भेजना चाहते हैं जेल, जानें क्यों

रामलीला मंचन के दौरान दो पुलिस के सिपाहियों से मारपीट करने के चलते पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जिसमें एक महिला भी शामिल है। महिला की छह महीने की बच्ची है, जिसे उसकी दादी जेल भेजना चाहती हैं। ताकि बच्ची अपनी मां के साथ रह सके।

आमतौर पर लोग जेल से निकलने के लिए अधिकारियों और कोर्ट के चक्कर लगाते हैं लेकिन यूपी के चित्रकूट में अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक परिवार 6 महीने की छोटी बच्ची को जेल भेजने के लिए जेल प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। परिजन अधिकारियों से विनती कर रहे हैं कि बच्ची को जेल भेजा जाए। दरअसल, शहर के राजापुर थाना क्षेत्र के कस्बे में रामलीला मंचन के दौरान एक युवती से पुलिस के सिपाहियों द्वारा अभद्रता करने पर भीड़ ने दोनों सिपाहियों से मारपीट की थी। इस मामले में 20 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जिसमें से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसमें एक विवाहिता महिला पूजा भी शामिल है। उसकी 6 महीने की छोटी बच्ची है। जिसे पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है।

