BHU में एक साल की इंटर्नशिप योजना शुरू हुई, छात्रों को प्रतिमाह मिलेंगे 20 हजार रुपए

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) ने छात्रों के भविष्य को बेहतर ढ़ंग से तैयार करने के लिए एक साल की डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंटर्नशिप योजना (Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Internship Scheme) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत इंटर्नशिप (Internship) करने वाले छात्रों को बीस हजार रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। दरअसल, इंटर्नशिप कराने के पीछे बीएचयू का मकसद छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जरूरी पेशेवर कौशल विकसित और संबंधित अनुभव देना है। इसी उद्देश्य के साथ कॉलेज प्रशासन ने इसकी शुरुआत की है। बीएचयू के कुलपति प्रो. सुधीर कुमार जैन (Vice Chancellor Prof. Sudhir Kumar Jain) ने शुक्रवार को इस बावत जानकारी दी।

BHU started one year internship scheme will give 20 thousand rupees every month