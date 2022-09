खुशखबरीः दीवाली से पहले ही कर्मचारियों को बढ़ी सैलेरी और बोनस देगी योगी सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार दीवाली से पहले कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलेरी और बोनस दे सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी वृद्धि की केंद्र सरकार की घोषणा के बाद से प्रदेश सरकार राज्य कर्मियों को भी डीए बढ़ोतरी का लाभ जल्द देने की तैयारी में है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का फैसला किया है। जिसके तहत दीवाली से पहले ही कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलेरी और बोनस दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी वृद्धि की केंद्र सरकार की घोषणा के बाद से प्रदेश सरकार राज्य कर्मियों को भी डीए बढ़ोतरी का लाभ जल्द देने की तैयारी में है। इस घोषणा के बाद माना जा रहा है कि दीवाली से पहले ही बोनस के साथ बढ़ी दर से डीए देने का आदेश जारी किया जा सकता है। वहीं अगर ऐसा होता है तो सरकार को अक्टूबर की सैलेरी दीवाली यानी 24 अक्टूबर से पहले ही देने का आदेश जारी करना पड़ेगा। क्योंकि सितंबर के वेतन से संबंधित बिल तैयार कर आगे बढ़ाए जा चुके हैं।

Yogi government will give increased salary and bonus to employees even before Diwali