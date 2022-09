योगी सरकार का फरमान: मदरसों में 6 घंटे लगेगी क्लास, नया शेड्यूल जारी

उत्तर प्रदेश में स्थित मदरसों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने नया टाइम टेबल जारी कर दिया है। जिसके अनुसार अब मदरसों में भी सुबह 9 बजे से कक्षाओं की शुरुआत होगी जोकि दोपहर तीन बजे तक चलेगी। ये नियम एक अक्टूबर से लागू किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के लिए नया फरमान जारी किया है। जिसके अनुसार एक अक्टूबर से मदरसों का टाइम टेबल सुबह 9 से दोपहर तीन बजे तक रहेगा। सरकार ने अन्य शैक्षणिक संस्थानों की तर्ज पर मदरसों में भी छह घंटे की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है। जिसके बाद मदरसा बोर्ड की तरफ से एक अक्टूबर से नई व्यवस्था के आधार पर पढ़ाई शुरू कराने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि सुबह 9 बजे दुआ और राष्ट्रगान से शिक्षण कार्य की शुरूआत होगी। दरअसल, अभी तक मदरसों में शिक्षा के लिए निर्धारित समय संचालकों की मर्जी पर होता था। इस प्रकार की मनमानी पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है।

yogi government decision Classes will be held 6 hours in madrasas of UP