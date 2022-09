मदरसों के बाद वक्फ संपत्तियों की कुंडली खंगालने की तैयारी में योगी सरकार, निर्देश जारी

प्रदेश सरकार वक्फ संपत्तियों की कुंडली खंगालने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने राजस्व विभाग के वर्ष 1989 के शासनादेश को भी निरस्त करते हुए जांच एक महीने के अंदर पूरी करने के निर्देश सभी जिलों को दिए हैं।

उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में स्थित मदरसों में सर्वे प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इस बीच जानकारी है कि जल्द ही प्रदेश सरकार वक्फ संपत्तियों की कुंडली खंगालने की तैयारी में है। दरअसल, सरकार सामान्य संपत्ति, बंजर भूमि, उसर, भीटा आदि को प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराई गई वक्फ संपत्तियों की जांच और सीमांकन कराने का मन बना रही है। इसके लिए सरकार ने राजस्व विभाग के वर्ष 1989 के शासनादेश को भी निरस्त करते हुए जांच एक महीने के अंदर पूरी करने के निर्देश सभी जिलों को दिए हैं।

