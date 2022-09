आगरा में बिना मान्यता के चल रहे तीन और मदरसे, सर्वे में खुलासा, भेजी गई रिपोर्ट

आगरा में तीन और मदरसे बिना मान्यता के चलते मिले हैं। जिसकी रिपोर्ट डीएम को भेज दी गई है। ये मदरसे बोदला स्थित मोहम्मदी मस्जिद, नूरी मस्जिद और रुनकता स्थित दारुलउलूम असहाबे सुफ्फह मदरसे हैं। बता दें कि जिले में चार मदरसा बिना मान्यता के चलते मिले हैं। जबकि 15 मदरसों का सर्वे होना बाकी है।

उत्तर प्रदेश में संचालित मदरसों के सर्वे के सरकार के फैसले पर विपक्ष उंगली उठा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आगरा में चल रहे सर्वे में तीन और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चलते मिले हैं। शनिवार को अल्पसंख्यक विभाग की टीम बोदला, सिकंदरा और रुनकता में सर्वे करने पहुंची। गैर मान्यता प्राप्त व अपंजीकृत मदरसों के सर्वे करने के दौरान ये मदरसे बिना मान्यता के चलते मिले। इनमें दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा दी जाती है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण के अधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि तीनों की रिपोर्ट डीएम को भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि जिले में चार मदरसा बिना मान्यता के चलते मिले हैं। जबकि 15 मदरसों का सर्वे होना बाकी है।

