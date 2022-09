UP के प्राइमरी स्कूलों का होगा कायाकल्प, छात्रों को पढ़ाई के लिए टैबलेट देने की तैयारी

प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। छात्र को पढ़ाई के लिए टैबलेट दिए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों का कायाकल्प करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जिसके तहत स्कूलों को हाईटेक बनाया जाएगा। साथ ही छात्रों को पढ़ाई के लिए टैबलेट दिया जाएगा। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए बेहतर शिक्षा देने पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। साथ ही हर छात्र को पढ़ाई के लिए टैबलेट दिए जाने की तैयारी भी की जा रही है।

Students will be given tablets for studies in primary schools of UP