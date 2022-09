मुजफ्फरनगर-आगरा में आज से अग्निवीरों की भर्ती रैली शुरू, जानें पूरी जानकारी

मुजफ्फरनगर और आगरा में आज से अग्निवीर भर्ती के लिए रैली शुरू हो रही है। दोनों जिलों में 20 सितंबर से 10 अक्टूबर तक अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया चलेगी। आगरा के 12 जिलों के 1.75 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। वहीं गौतमबुद्धनगर जिले के युवाओं का मुजफ्फरनगर में भर्ती रैली में आज पहला दिन है।

Published: September 20, 2022 10:21:25 am

अग्निवीर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और आगरा में आज से रैली शुरू हो रही है। इसके लिए मेरठ क्षेत्र के 13 जिलों से एक लाख 64 हजार से ज्यादा आवेदन पत्र मिले हैं। वहीं आगरा क्षेत्र के 12 जिलों से एक लाख 75 हजार से ज्यादा आवेदन पत्र मिले प्राप्त किए गए हैं। बता दें कि मुजफ्फरनगर और आगरा जिलों में 20 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक युवा अग्निवीर बनने को दौड़कर अपना दमखम दिखाएंगे। सोमवार से ही युवा मुजफ्फरनगर आने लगे हैं। वहीं रैली गौतमबुद्ध नगर जिले की होगी। जिसके लिए कागजी प्रक्रिया आधी रात से शुरू हो जाएगी।

Agniveer recruitment rally starts from today in Muzaffarnagar and Agra