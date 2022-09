नई नवेली दुल्हन ने ससुराल आते ही पति को दी खौफनाक मौत, सुनकर कांप जाएगी रूह

मथुरा में शादी के 15 दिन बाद ही नई नवेली दुल्हन ने करंट देकर पति को मौत की नींद सुला दिया। वारदात का खुलासा उस समय हुआ जब मृतक का मोबाइल उसके परिजनों के हाथ लगा। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी महिला व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

धर्म की नगरी मथुरा में एक खौफनाक वारदात होने का मामला सामने आया है। यहां एक नई नवेली दुल्हन ने शादी के 15 दिन बाद ही पति को खौफनाक सजा देकर मौत की नींद सुला दिया। साथ जीने और मरने की कसमें खाने वाली पत्नी ने प्यार में बेवफा होकर बेरहमी से अपने पति को करंट दिया जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात का खुलासा उस समय हुआ जब मृतक का मोबाइल उसके परिजनों के हाथ लगा। जिसके बाद मामले की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और आरोपी महिला व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।

Bride gave a horrible death to her husband In Mathura