देवरानी ने बुजुर्ग जेठानी को सड़क पर गिराकर सरेआम डंडों से पीटा, वीडियो वायरल

नोएडा के सेक्टर.135 में मामूली विवाद को लेकर बुजुर्ग जेठानी को उसकी देवरानी ने सड़क पर सरेआम डंडों से बुरी तरह पीटा। जब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने पीड़ित बुजुर्ग महिला का मेडिकल कराने के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नोएडा के कोतवाली एक्सप्रेस-वे थाना क्षेत्र में स्थित सेक्टर-135 गांव नगली वाजितपुर में रिश्तो को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां आपस में हुए मामूली विवाद को लेकर बुजुर्ग जेठानी को उसकी देवरानी ने सड़क पर सरेआम डंडों से बुरी तरह पीटा। इस दौरान घर के अन्य सदस्य मूकदर्शक बने रहे। इस घटना का वहां मौजूद किसी ने वीडियो बना लिया। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो पुलिस हरकत में आई है और पीड़ित बुजुर्ग महिला का मेडिकल कराने के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। उसके बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Women publicly beats elderly sister in law with sticks on the road