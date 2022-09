अयोध्या में श्रीराम मंदिर की निर्माणाधीन तस्वीर आई सामने, देख खुशी से झूम उठे भक्त

श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निर्माणाधीन श्रीराम मंदिर की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य 45 प्रतिशत पूरा हो चुका है। दिसंबर 2023 तक रामलला का भव्य दिव्य गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा।

अयोध्या में प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निर्माणाधीन मंदिर की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। जिसे देखकर भक्त भी खुशी से झूम उठे। उन्होंने जय श्रीराम लिखकर कमेंट करना शुरू कर दिया। बता दें कि मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य 45 प्रतिशत पूरा हो चुका है। दिसंबर 2023 तक रामलला का भव्य दिव्य गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही मंदिर का प्रथम तल भी बनकर तैयार हो जाएगा। जिसके बाद शुभ मुहूर्त देखकर श्रीराम को उनके नए मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित करने का आयोजन करेगा। जिसके बाद भक्त भी नए गर्भगृह में रामलला के दर्शन कर सकेंगे।

