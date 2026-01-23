मामा की आंखों के सामने टूटी भांजे की सांसें, आधार अपडेट कराने निकले युवक की बस से कुचलकर मौत, गांव में फोटो स्टूडियो चलाता था

घटना स्थल पर मौजूद पुलिस और मृतक हेमाराम (फोटो- पत्रिका)
Barmer Road Accident: बाड़मेर जिले में नेशनल हाइवे पर गुरुवार सुबह सिणधरी सर्कल के पास एक निजी बस ने मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार एक युवक नीचे गिर गया और बस उसे कुचलते हुए निकल गई।
बता दें कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार, युवक बीती रात ही अपने गांव से शहर आया था। अपने मामा के साथ आधार कार्ड अपडेट करवाने ई-मित्र की दुकान पर जा रहा था।
कोतवाली पुलिस थाना के एएसआई राणाराम ने बताया कि गुड़ामालानी के बांटा गांव निवासी हेमाराम उम्र 22 वर्ष अपने मामा के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर सुबह करीब 10.30 बजे चौहटन चौराहे से सिणधरी चौराहे की ओर जा रहा था। बाइक रोड के किनारे चल रही थी। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार बस ने लापरवाही से चलाते हुए साइड से बाइक को जोरदार टक्कर मारी।
मामा चंपालाल उछल कर दूर गिर गया, लेकिन हेमाराम बस के नीचे आ गया। उन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। जांच बाद चिकित्सकों ने हेमाराम को मृत घोषित किया। वहीं, चंपालाल को मामूली चोट आई है।
हादसे के बाद बस चालक बिना रुके बस लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने खोजबीन कर बस और चालक को डिटेन किया। मृतक के पिता रुघनाथराम ने पुलिस थाना में हादसे को लेकर रिपोर्ट दी। शुक्रवार सुबह पुलिस शव का पोस्टमॉर्टम कर उसे परिजनों को सुपुर्द किया गया।
जानकारी के अनुसार, हेमाराम की गांव केकड़ी में फोटो स्टूडियो की दुकान है। गांव आकली निवासी मामा चंपालाल बाड़मेर में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता है। हेमाराम बुधवार रात गांव से आकर मामा के पास ठहरा था। सिणधरी सर्कल पर ई-मित्र दुकान पर आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए वह मामा के साथ गया था।
बड़ी खबरेंView All
बाड़मेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग