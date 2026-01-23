मामा की आंखों के सामने टूटी भांजे की सांसें, आधार अपडेट कराने निकले युवक की बस से कुचलकर मौत, गांव में फोटो स्टूडियो चलाता था

कोतवाली पुलिस थाना के एएसआई राणाराम ने बताया कि गुड़ामालानी के बांटा गांव निवासी हेमाराम उम्र 22 वर्ष अपने मामा के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर सुबह करीब 10.30 बजे चौहटन चौराहे से सिणधरी चौराहे की ओर जा रहा था। बाइक रोड के किनारे चल रही थी। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार बस ने लापरवाही से चलाते हुए साइड से बाइक को जोरदार टक्कर मारी।