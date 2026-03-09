शौचालय के बहाने गया पॉक्सो एक्ट का आरोपी, खिड़की से शीशा तोड़कर काट लिया खुद का गला

पीड़िता की मां का आरोप है कि आशिक अली और उसके परिजन लगातार उनकी बेटी को अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। 17 जुलाई को तो आरोपी अपने माता-पिता और भाई के साथ घर पर आ धमका और लड़की को जबरन बाइक पर बिठाकर ले जाने लगा। विरोध करने पर मारपीट भी की गई। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर अब पुलिस ने आशिक अली के साथ-साथ उसके पिता मोहम्मद असलम, मां और भाई के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है।