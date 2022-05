Skin Care Tips: चेहरे पर तरबूज का रस लगाने के फायदे जानकर हो आप हो जाएंगे हैरान, त्वचा के लिए होता है वरदान

Skin Care Tips: तरबूज सेहत के साथ त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। चेहरे पर तरबूज का रस लगाने से त्वचा से जुड़ी कई समस्याओं से राहत मिलता है। साथ ही आप सूर्य की किरणों से अपनी त्वचा का बचाव कर सकते हैं और ग्लोइंग त्वचा भी पा सकते हैं।

Updated: May 09, 2022 02:25:14 pm

Skin Care Tips: गर्मियों में मिलने वाला तरबूज का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये गर्मियों में होने वाली शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। लेकिन तरबूज का रस स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। क्योंकि तरबूज के रस में विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाया जाता है, जो त्वचा से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। चेहरे पर तरबूज का रस लगाने से स्किन की झुर्रियां कम होती है। साथ ही यह सूर्य के किरणों से स्किन का बचाव करते हैं। तरबूज का रस लगाने से स्किन पर ग्लो आती है। इसलिए आप अपनी चेहरे और त्वचा पर तरबूज का रस जरूर लगाएं। तो आइए जानते हैं चेहरे पर तरबूज के रस लगाने के फायदे के बारे में

Amazing benefits of watermelon juice on face in Hindi