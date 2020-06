India China Border Dispute को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने PM को किया ट्वीट, लोगों ने जवाब देकर किया खामोश!

बेगूसराय,पटना: भारत और चाइना के बीच चल रहे कथित सीमा विवाद को लेकर जहां सरकार पूरी तरह सतर्क होने की बात कही रही है वहीं विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। ऐसे में यह मुद्दा अब सीमाई होने से ज्यादा राजनीतिक प्रतीत होने लगा है। इसी बीच फिल्मी जगत के चमकते सितारे भी सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। शॉटगन के नाम से मश्हूर बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने सरकार से इस मुद्दे पर सवाल किया। लेकिन सोशल मीडिया के यूजर्स को यह सवाल नहीं भाया। इस पर सिन्हा को खरी खोटी सुननी पड़ी और ट्रोन होना पड़ा।

Hon'ble PM @narendramodi Sir, why are there so many contradictions among our people on the situation on #IndoChina. It seems that the nation is confused & doesn't know what to believe. The renowned, actor, par excellence, political activist #MNM leader @ikamalhaasan has rightly — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) June 23, 2020

शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को संबोधित करते हुए उनसे पूछा कि भारत-चीन की स्थिति पर इतना विरोधाभास क्यों हैं? लगता है कि देश इसे लेकर भ्रम की स्थिति में है, उसे नहीं पता कि किस पर विश्वास करे। प्रसिद्ध अभिनेता व राजनीतिज्ञ कमल हासन ने सही कहा है।

गौरतलब है कि राजनीतिक पार्टी एमएनएम के प्रमुख और अभिनेता कमल हासन ने भी पीएम से गलवान घाटी के मुद्दे पर सवाल करते हुए कहा था कि मैं मानता हूं कि देश की सुरक्षा को देखते हुए कुछ सूचनाओं को गोपनीय रखा जा सकता है लेकिन सरकार का यह दायित्व है कि इस तरह के संवेदनशील मामलों के बारे में देश को सही जानकारी दे।



शत्रुघ्‍न सिन्‍हा के ट्वीट करने के बाद यूजर्स का रिएक्शन आने लगा। यह अभी भी जारी है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह की मौत पर खामोशी व अन्य मुद्दों को लेकर लोग सिन्हा को ट्रोल करने लगे।

खामाेश!! फालतु की बकवास नही !! This is not India of 1947, 1962 but India of 2020 India led by honest, dynamic, decisive Modi!! — daya shukl garge (@DayaShukl) June 23, 2020

Don't worry , the people of Patna who rejected you have lots of faith in PM. You do your writting practice on twitter and entertain public..... — @m¡t v (@kvamit) June 23, 2020

एक यूजर ने लिखा चिंता न करें, पटना के लोगों ने आपको अस्वीकार कर दिया है, पीएम पर बहुत विश्वास है। आप ट्विटर पर अपना लेखन अभ्यास करें और जनता का मनोरंजन करें ....।





Shatrughan sir, ap confuse hoge par janta ko koi confusion nai hai... we the citizens of India have trust in our honourable PM Modi. BTW Sushant ki death par to apne bollywood k liye kuch nai bola or aj apko janta ki badi chinta ho rahi hai, Sushant bhi to janta ka part tha... — Priyanka Aggarwal (@Priyanka030303) June 23, 2020

इसी बीच एक यूजर ने पीएम मोदी पर पूर्ण विश्वास जताते हुए सिन्हा को कंफ्यूज बता दिया। और सुशांत की मौत पर चुप्पी की वजह भी पूछी।

Sarm kro ek bihari abhineta ke marne par bhi chup rahe — Niraj Kumar Yadav (@neeraj_kumars) June 23, 2020

इसी बीच एक यूजर ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सिन्हा के चुप रहने को शर्मनाक बताया।

कईं यूजर्स ने सिन्हा की बात का समर्थन भी किया। एक यूजर ने लिखा कि ' आप सही है, लेकिन आपकी बात से सहमत होना लोगों के मानने पर निर्भर करता है। पहले दिन से ही लग रहा है कि पीएम उन्हें चुनने वाले लोगों से ज्यादा, सिंहासन के लिए काम कर रहे हैं। अब इसे उन लोगों पर छोड़ देना चाहिए जिन्होंने उन्हें चुना है बस आशा है कि भूतकाल में जो हुआ है उसे न दोहराया जाए।

You are right sir,

but depends on ppl how they gonna accept it.From the day 1 till today our honorable PM looks like he working for the throne not for the ppl who appointed him.we must leave it to the ppl who chosen their leader and i hope they wil'nt repeat the same as past. — Shattia Nathan (@Shattianathan1) June 24, 2020

