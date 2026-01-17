राजधानी एक्सप्रेस से कटा अज्ञात व्यक्ति, इंजन में फंसा सिर 4 किमी तक पहुंचा आमला स्टेशन

आमला। आमला रेलवे स्टेशन के अंतर्गत परसोडा रेलवे ट्रेक पर शुक्रवार 16 जनवरी की शाम करीब 6 बजे एक हृदयविदारक हादसा हो गया। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मृतक का सिर ट्रेन के इंजन में फंस गया और करीब 4 किलोमीटर तक सफर करते हुए आमला रेलवे स्टेशन पहुंचा, जबकि उसका धड़ घटनास्थल पर रेलवे ट्रेक पर पड़ा मिला।

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे स्टेशन प्रबंधक द्वारा आरपीएफ को जानकारी दी गई, जिसके बाद आरपीएफ मौके पर पहुंची। हालांकि, जीआरपी और सिविल पुलिस करीब दो घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची, जिससे रेलवे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए। रेलवे कर्मियों और सफाई कर्मचारियों की मदद से प्लेटफार्म नंबर 2-3 के पास इंजन में फंसे सिर को बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी ट्रेन के लोको पायलट द्वारा रेलवे अधिकारियों को दी गई थी। मृतक के पास कोई भी पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिले हैं, जिससे उसकी शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 40 से 50 वर्ष के बीच बताई जा रही है। रेल सूत्रों के अनुसार हादसे के बाद गाड़ी क्रमांक 22619 राजधानी एक्सप्रेस के प्रभावित होने से नागपुर से इटारसी की ओर जाने वाली कई सुपरफास्ट ट्रेनों को बीच के स्टेशनों पर रोका गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे थाना के एएसआई रामेश्वर सिंह राजपूत ने बताया कि परसोडा रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन से कटने के कारण मौत हुई है। रेलवे अधिकारियों की सूचना पर शव को बरामद कर आमला अस्पताल भेजा गया है, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि मृतक की पहचान हो सके। इस संबंध में जीआरपी थाना प्रभारी प्रमोद पाटिल ने बताया कि घटनास्थल मुलताई जीआरपी थाना क्षेत्र में आता है, इसलिए मामले की जांच मुलताई जीआरपी द्वारा की जा रही है। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।