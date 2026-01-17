17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

राजधानी एक्सप्रेस से कटा अज्ञात व्यक्ति, इंजन में फंसा सिर 4 किमी तक पहुंचा आमला स्टेशन

-परसोडा ट्रैक पर दर्दनाक हादसा, धड़ रेलवे लाइन पर मिला, जीआरपी की देरी पर उठे सवाल। आमला। आमला रेलवे स्टेशन के अंतर्गत परसोडा रेलवे ट्रेक पर शुक्रवार 16 जनवरी की शाम करीब 6 बजे एक हृदयविदारक हादसा हो गया। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौके पर ही मौत [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Jan 17, 2026

betul news

-परसोडा ट्रैक पर दर्दनाक हादसा, धड़ रेलवे लाइन पर मिला, जीआरपी की देरी पर उठे सवाल।

आमला। आमला रेलवे स्टेशन के अंतर्गत परसोडा रेलवे ट्रेक पर शुक्रवार 16 जनवरी की शाम करीब 6 बजे एक हृदयविदारक हादसा हो गया। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मृतक का सिर ट्रेन के इंजन में फंस गया और करीब 4 किलोमीटर तक सफर करते हुए आमला रेलवे स्टेशन पहुंचा, जबकि उसका धड़ घटनास्थल पर रेलवे ट्रेक पर पड़ा मिला।
घटना की सूचना मिलते ही रेलवे स्टेशन प्रबंधक द्वारा आरपीएफ को जानकारी दी गई, जिसके बाद आरपीएफ मौके पर पहुंची। हालांकि, जीआरपी और सिविल पुलिस करीब दो घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची, जिससे रेलवे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए। रेलवे कर्मियों और सफाई कर्मचारियों की मदद से प्लेटफार्म नंबर 2-3 के पास इंजन में फंसे सिर को बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी ट्रेन के लोको पायलट द्वारा रेलवे अधिकारियों को दी गई थी। मृतक के पास कोई भी पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिले हैं, जिससे उसकी शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 40 से 50 वर्ष के बीच बताई जा रही है। रेल सूत्रों के अनुसार हादसे के बाद गाड़ी क्रमांक 22619 राजधानी एक्सप्रेस के प्रभावित होने से नागपुर से इटारसी की ओर जाने वाली कई सुपरफास्ट ट्रेनों को बीच के स्टेशनों पर रोका गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे थाना के एएसआई रामेश्वर सिंह राजपूत ने बताया कि परसोडा रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन से कटने के कारण मौत हुई है। रेलवे अधिकारियों की सूचना पर शव को बरामद कर आमला अस्पताल भेजा गया है, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि मृतक की पहचान हो सके। इस संबंध में जीआरपी थाना प्रभारी प्रमोद पाटिल ने बताया कि घटनास्थल मुलताई जीआरपी थाना क्षेत्र में आता है, इसलिए मामले की जांच मुलताई जीआरपी द्वारा की जा रही है। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 09:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / राजधानी एक्सप्रेस से कटा अज्ञात व्यक्ति, इंजन में फंसा सिर 4 किमी तक पहुंचा आमला स्टेशन

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भोपाली में छोटा महादेव के दर्शन की राह होगी आसान

patrika news
बेतुल

ग्राम ढाबा में निर्माणधीन स्कूल भवन का हिस्सा तोडऩे से गरमाई सियासत

patrika news
बेतुल

भौंरा में तेंदुआ का आतंक, मासूम पर हमला ग्रामीणों में दहशत

betul news
बेतुल

30 करोड़ के 150 से अधिक निर्माण कार्य अटके, नए एसओआर और सिस्टम की उलझन में फंसा शहर का विकास

betul news
बेतुल

अनुभूति नेचर कैंप में बच्चों ने जाना प्रकृति का महत्व, संरक्षण की ली शपथ

patrika news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.