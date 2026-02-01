चकाचक होंगी एमपी के इस जिले की सड़कें, सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां

पीडब्ल्यूडी द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में जिन 27 सड़कों के निर्माण और उन्नयन की कार्ययोजना भेजी गई है उनमें सोनाघाटी से मिलानपुर मार्ग, बैतूल रिंग रोड, धारनमऊ- खापा-झापड़ी एप्रोच मार्ग, खपरिया से परसदा, भयावाड़ी से मोखामाल खेड़ापति मंदिर मार्ग, बुढढ़ी जिलेरी से भयावाड़ी, धारनी से सेमझिरा, आष्टा से अमरावती, शेरगढ़ से सलाईढाणा, मोही से पिसाटा, बरई से खतेड़ा, वडाली चारघाटी चिचपाटी, आमला बस्ती मार्ग, झगडिय़ा-माथनी-चांदबेहड़ा, बांसपुर से शांतिपुर, भांडवा से गोहटी, झल्लार-आमला-बरहापुर, भैंसदेही तथा बैतूल-खंडारा- आमला-बोरदेही-मोरखा-रिधोरा चिखली मार्ग जैसे प्रमुख रास्ते शामिल हैं। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों की मुख्य बाजारों, तहसील मुख्यालयों और जिला मुख्यालय से सीधी और सुगम कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी, वहीं व्यापार और रोजगार गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।