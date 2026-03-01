17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

रेलवे स्टेशन पर कोयला लदी मालगाड़ी के डिब्बे से उठा धुआं

फायर ब्रिगेड ने समय रहते पाया काबू। बैतूल/घोड़ाडोंगरी। मंगलवार को घोड़ाडोंगरी रेलवे स्टेशन पर कोयला लदी मालगाड़ी के एक डिब्बे से धुआं उठने की घटना सामने आई। स्टेशन पर तैनात स्टाफ की सतर्कता से समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। बताया गया स्टेशन पर खड़ी कोयले से भरी मालगाड़ी के एक डिब्बे से [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Mar 17, 2026

betul news

Pouring water into a goods train compartment

फायर ब्रिगेड ने समय रहते पाया काबू।

बैतूल/घोड़ाडोंगरी। मंगलवार को घोड़ाडोंगरी रेलवे स्टेशन पर कोयला लदी मालगाड़ी के एक डिब्बे से धुआं उठने की घटना सामने आई। स्टेशन पर तैनात स्टाफ की सतर्कता से समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। बताया गया स्टेशन पर खड़ी कोयले से भरी मालगाड़ी के एक डिब्बे से अचानक धुआं उठता देखा गया। ड्यूटी पर मौजूद रेलवे स्टाफ ने तुरंत इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर मालगाड़ी को लूप लाइन में खड़ा किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही घोड़ाडोंगरी नगर परिषद के फायर ब्रिगेड दल को मौके पर बुलाया गया। फायर ब्रिगेड टीम ने पहुंचकर डिब्बे से निकल रहे धुएं पर पानी डालकर स्थिति को नियंत्रित किया। फायरमेन शुभम सिनोटिया ने बताया कि स्टेशन मास्टर द्वारा सूचना दी गई थी कि कोयले की मालगाड़ी में आग लगने की आशंका है। सूचना मिलते ही टीम तत्काल मौके पर पहुंची और कोयले से निकल रहे धुएं पर काबू पा लिया। इस दौरान किसी प्रकार की जनहानि या बड़ा नुकसान नहीं हुआ। समय पर की गई कार्रवाई से एक बड़ी घटना टल गई।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Mar 2026 09:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / रेलवे स्टेशन पर कोयला लदी मालगाड़ी के डिब्बे से उठा धुआं

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जलसंकट की तस्वीरें: कहीं निरीक्षण तो कहीं संकट से जूझ रहे ग्रामीण

betul news
बेतुल

कर्मचारियों के सिर पर सवार हुआ हेलमेट

betul news
बेतुल

19 मार्च से शुरू होंगे चैत्र नवरात्र, मंदिरों में शुरू हुई तैयारियां

betul news
बेतुल

90 साल की उम्र में थामा पेन: शिक्षकों की मेहनत से बुजुर्गों ने दी साक्षरता परीक्षा

betul news
बेतुल

जेल ट्रेनिंग सेंटर में नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

betul news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.