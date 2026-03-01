जलसंकट की तस्वीरें: कहीं निरीक्षण तो कहीं संकट से जूझ रहे ग्रामीण

बैतूल। जिले में पेयजल व्यवस्था को लेकर दो अलग-अलग तस्वीरें सामने आई हैं। एक ओर सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में नल-जल योजनाओं के माध्यम से हर घर तक पानी पहुंचाने के प्रयासों का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ गांव आज भी गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। इससे योजनाओं की जमीनी स्थिति पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं।

राष्ट्रीय जल महोत्सव के तहत 16 मार्च को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने ग्राम पंचायत पाठई के अंतर्गत ग्राम निशाना रैय्यत का दौरा कर ग्रामीण नल-जल योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से योजना की प्रगति, जल आपूर्ति की स्थिति और तकनीकी समस्याओं की जानकारी ली। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और हर घर तक स्वच्छ एवं नियमित पेयजल उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट को समाप्त करना है, ताकि लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान न होना पड़े। इसके लिए योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग और समस्याओं का समय पर निराकरण जरूरी है।

दूसरी ओर जिले के ग्राम नायक चारसी में पेयजल संकट की गंभीर स्थिति सामने आई है। यहां के ग्रामीणों ने जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन देकर बताया कि गांव के ट्यूबवेल और हैंडपंप सूख चुके हैं, जिससे पीने के पानी की भारी समस्या हो गई है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को अपने गांव से 1 से 2 किलोमीटर दूर खेतों से पानी लाकर अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या से न केवल लोगों को बल्कि मवेशियों को भी परेशानी हो रही है। गर्मी की शुरुआत में ही यह स्थिति बन गई है, जिससे आने वाले दिनों में संकट और बढऩे की आशंका है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द जल व्यवस्था सुधारने और स्थायी समाधान करने की मांग की है।