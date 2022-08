गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी : एंट्रेस और काउंसलिंग में देरी से असमंजस में फंसे 4.76 लाख से अधिक विद्यार्थी

गुरु घासीदास विवि में 4.76 लाख हैं आवेदक

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, is a Central University of India ) देश के उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शामिल है, जहां सर्वाधिक आवेदन हैं। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए 2 लाख से अधिक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए 2.76 लाख आवेदक हैं। पिछले सत्र में यहां लगभग 18 हजार ही आवेदक थे जबकि इस बार यह संख्या लाखों में है।

ये है बेचैनी की वजह

छत्तीसगढ़ के राज्य विश्वविद्यालयोंं और संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। सभी कॉलेजों में प्रथम सूची के प्रवेश हो चुके हैं और अब रिक्त सीटों के लिए प्रवेश हो रहे हैं। अंतिम तिथि 10 सितंबर है जबकि कुलपति की अनुमति से 20 सितंबर तक प्रवेश किए जा सकेंगे। ऐसे में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में आवेदन करने वाले छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों में बेचैनी बढ़ रही है कि राज्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेकर सीट सुरक्षित करें या फिर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, is a Central University of India ) में प्रवेश के लिए एंट्रेस के रिजल्ट का इंतजार करें।

लेट हो रहा है सत्र

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) आयोजित कराने का जिम्मा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को दिया गया है। एनटीए स्नातक कक्षाओं के लिए छह चरणों में एंट्रेस ले रहा है। अब तक तीन चरण हो चुके हैं, जबकि चौथे चरण का एंट्रेस 17 अगस्त से शुरू होकर 18 व 20 अगस्त तक चलेगा। पांचवा चरण 21,22 व 23अगस्त को होगा जबकि छठवें चरण का एंट्रेंस शेष है। इसके बाद ही पीजी कक्षाओं के लिए एक से 11 सितंबर 2022 तक एंट्रेस प्रस्तावित है। इस प्रक्रिया से देश की 90 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश होंगे। यूजी व पीजी एंट्रेेंस के बाद रिजल्ट और काउंसलिंग होगी। इसमें लंबा समय लगेगा और इससे शैक्षिक सत्र लेट होना तय माना जा रहा है।

सीयूईटी-यूजी में पंजीकृत छात्र

प्रथम चरण -2.49 लाख

द्वितीय चरण- 1.91 लाख

तृतीय चरण- 1.91 लाख

चौथा चरण - 3.72 लाख

पांचवा चरण - 2.01 लाख

छठा चरण -2.86 लाख

वर्सन

कोविड के कारण एंट्रेंस का शिड्यूल प्रभावित हुआ है लेकिन नेशनल टेस्ट एजेंसी की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो और विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े।

प्रोफेसर रजनीश जैन

सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली