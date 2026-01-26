सोना-चांदी की चमक के बाद अब ‘कॉपर’ की दमक, भीलवाड़ा में खपत तीन गुना बढ़ी

सोने और चांदी की कीमतों में आई रिकॉर्ड तेजी ने अब निवेशकों और व्यापारियों का रुख बदल दिया है। महंगी धातुओं से नजर हटाकर अब बाजार 'कॉपर' (तांबा) की ओर देख रहा है। हालात यह हैं कि कमोडिटी विशेषज्ञ इसे "अगला सिल्वर" मान रहे हैं। पिछले डेढ़ माह में कॉपर के दामों में 300 रुपए प्रति किलोग्राम की भारी उछाल दर्ज की है। टेक्सटाइल सिटी में इसका सीधा असर दिख रहा है। जिले में कॉपर की खपत 500 किलोग्राम से बढ़कर सीधे 1500 किलोग्राम प्रतिदिन तक पहुंच गई है। केवल निवेशक ही नहीं, बल्कि अब सोना-चांदी के पारंपरिक व्यापारी भी कॉपर के व्यापार में उतर आए हैं।