bhilwara corona side effect कोरोना ने थामी रोडवेज की रफ्तार, आधा रह गया यात्रीभार

bhilwara corona side effect कोरोना की तीसरी लहर के साथ ही रोडवेज की रफ्तार भी थम गई है। संक्रमण के खतरे के बीच लोग अब यात्रा करने से कतरा रहे है। इससे एक सप्ताह के भीतर भीलवाड़ा आगार की कमाई का ग्राफ गिरकर आधा रह गया है। रोडवेज बस स्टैण्ड पर दिनभर सन्नाटे की स्थिति रहती है।bhilwara corona side effect

Corona stopped the speed of roadways, half the passenger load