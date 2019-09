दिग्विजय का विवादित बयान, कहा- पाकिस्तान के लिए गैर मुस्लिम करते हैं सबसे ज्यादा जासूसी

भिंड. भगवा आंतकवाद के जरिए हिन्दुओं पर निशाना साधने के बाद अब मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। माना जा रहा है कि दिग्विजय का ये बयान हिन्दुओं की तरफ इशारा है। दिग्विजय सिंह ने कहा- पाकिस्तान से आईएसएस के लिए जासूसी करने वाले जो लोग पकड़े गए हैं उसमें मुस्लिम कम हैं गैर मुस्लिम लोग ज्यादा हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा और बजरंग दल के लोग आईएसआई से पैसे ले रहे हैं।

पाकिस्तान से पैसा ले रहे हैं

दिग्विजय सिंह ने शनिवार को मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा पर भी हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने कहा- भाजपा और बजरंग दल के लोग पाकिस्तान और आईएसआई से पैसे ले रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए।

#WATCH MP: Congress leader Digvijaya Singh says, "Bajrang Dal, Bharatiya Janata Party (BJP) are taking money from ISI (Inter-Services Intelligence). Attention should be paid to this. Non-Muslims are spying for Pakistan's ISI more than Muslims. This should be understood." (31.08) pic.twitter.com/NPxltpaRZA