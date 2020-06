पुलिस से बोला आरोपी- 'परिवार को जला दिया है, पकड़ोगे तो तुम्हें भी मार दूंगा', जानिए क्या है पूरा मामला?

दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 1 बच्ची को जलाकर मार दिया (Double Murder Case In Rohtak) (Husband Killed Wife And Children In Rohtak Haryana) (Haryana News) (Haryana News In Hindi) (Bhiwani News)...