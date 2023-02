शहर में 314.35 लाख से सड़कों का होगा कायाकल्प

शहरी क्षेत्र में लोगों को सुलभ आवागमन के लिए मजबूत एवं आरामदेय सड़कों का नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए कायाकल्प अभियान के तहत बैतूल नगरपालिका को प्रथम किस्त के रूप में डेढ़ करोड़ रुपए जारी किए गए है। बैतूल शहर में सड़कों के डामरीकरण के लिए कुल 314.35 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।

Roads will be rejuvenated in the city