IPL 2024 में भारत के इस दिग्गज गेंदबाज ने फेंकी हैं सबसे ज्यादा नो बॉल, टॉप 5 में चार भारतीय शामिल

आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा नो बॉल डालने वाले गेंदबाजों में भारतीय खिलाड़ियों के नाम सबसे ऊपर हैं। भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह समेत चार भारतीय खिलाड़ी इस लिस्ट में टॉप 5 में मौजूद हैं।

नई दिल्ली•May 01, 2024 / 03:08 pm• Siddharth Rai

Jasprit Bumrah, Most No ball in IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2024 में सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई हो रही है। इंपेक्ट प्लेयर नियम के आने से बल्लेबाज और भी ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और पहली गेंद से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू करते हैं। ऐसे में अगर गेंदबाज नो गेंद डाल दे तो यह बल्लेबाजों के लिए ‘सोने में सुहागा; जैसा हो जाता है। इस आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा नो बॉल डालने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में भारतीय गेंदबाजों का नाम है। तो आइए एक नज़र डालते हैं इन नामों पर –

आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा नो बॉल मुंबई इंडिया (MI) के दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने डाली है। बुमराह अबतक चार नो बॉल डाल चुके हैं। वे इस लिस्ट में संयुक्त रूप से चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के तेज गेंदबाज मुस्तफ़िज़ूर रहमान के साथ हैं। रहमान ने भी इस सीजन चार नो बॉल फेंकी हैं। हालांकि रहमान अब आईपीएल का हिस्सा नहीं हैं और अपने देश वापस लौट गए हैं। आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा नो बॉल डालने वाले गेंदबाज

4-जसप्रीत बुमराह

4- मुस्तफिजुर रहमान

3- वैभव अरोड़ा

3 – एम सिद्धार्थ

3- यश दयाल

3- शमर जोसेफ



इस लिस्ट में तीसरा नाम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के युवा तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा का है। अरोड़ा ने अबतक तीन नो बॉल फेंकी हैं। उनके साथ संयुक्त रूप से केकेआर के की एम सिद्धार्थ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के यश दयाल और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के शमर जोसेफ हैं। सभी ने अबतक तीन – तीन बार नो बॉल फेंकी है।