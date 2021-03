महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लिए नई फ्लाइट 28 से, शुरू हुई बुकिंग

भोपाल। कोरोनाकाल में बंद पड़ी अब उड़ानों को भी धीरे-धीरे शुरू करने की तैयारी है। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल एक बार फिर पुणे के साथ आगरा और प्रयागराज से भी कनेक्ट हो गया है। 28 मार्च से इन शहरों के लिए फ्लाइट पहली उड़ान भरने वाली है। इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है।

एयर इंडिया ने भोपाल-दिल्ली फ्लाइट ( bhopal delhi flight ) को पुणे से जोड़ने का फैसला किया है। कोरोना संकट में एयर इंडिया ने पिछले साल पुणे की उड़ान बंद कर दी थी। इस फ्लाइट को पुणे से जोड़ने पर दिल्ली आने-जाने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भोपाल ( raja bhoj international airport ) से पुणे की सीधी फ्लाइट जरूर उपलब्ध हो जाएगी। यह उड़ान सप्ताह में चार दिन मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को उड़ान भरेगी शुरूआत 28 मार्च से होगी। इसके साथ ही 29 मार्च से ही मुंबई तक नई मॉर्निंग उड़ान भी शुरू हो जाएगी।

इंडिगो की तीन नई उड़ान

इंडिगो एयरलाइन्स ( IndiGo Airlines ) ने भी उत्तर प्रदेश के आगरा ( bhopal to agra flight ) और प्रयागराज ( bhopal to prayagraj flight ) तक सीधी उड़ान चलाने का निर्णय लिया है। जो 28 मार्च से शुरू हो रही है। यह उड़ान भोपाल के राजाभोज एयरपोर्ट ( raja bhoj airport ) से उड़ान भरेगी। इसकी बुकिंग ( flight booking ) शरू हो गई है। बेंगलुरू तक इंडिगो की दो उड़ानें चल रही हैं। जबकि यात्रियों को शाम की बेंगलुरु विमान सेवा ( bhopal to bangalore flight ) पहले की तरह मिलती रहेगी। तीन मई से स्थायी शेड्यूल लागू होगा। इंडिगो ने दोनों उड़ानों की बुकिंग शुरू कर दी है। इस हवाई मार्ग पर 72 सीटों वाला एटीआर विमान ( atr 72 indigo ) चलाया जाएगा। दोनों शहरों तक किराया ढाई से चार हजार रुपये के बीच होगा। अग्रिम बुकिंग कराने वालों को कम किराये में सीट मिल सकती है।

28 मार्च से

दिल्ली-भोपाल-पुणे उड़ान (एआई 481)

दिल्ली से : सुबह 08.40 बजे

भोपाल आगमन: सुबह 10.15 बजे

भोपाल से: सुबह 10.45 बजे

पुणे आगमन : दोपहर 12.05 बजे

पुणे से: दोपहर 12.35 बजे

भोपाल आगमन : दोपहर 02.00 बजे



(उड़ान संचालन मंगल, बुध, शुक्र एवं रविवार को।)

29 मार्च से

मुंबई-भोपाल-मुंबई (633/634)

मुंबई से : सुबह 05.45 बजे

भोपाल आगमन: सुबह 07.25 बजे

भोपाल से : सुबह 08.25 बजे

मुंबई आगमन : सुबह 09.40 बजे

(उड़ान संचालन सोम, मंगल, बुध, गुरु, शनिवार को।)