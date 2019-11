अयोध्या पर फैसला आने की उम्मीद, प्रशासन अलर्ट, प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द

भोपाल. मध्यप्रदेश में सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां आगामी आदेश तक के लिए रद्द कर दी गई हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने ये फैसला अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले और आने वाले त्योहारों को मद्देनजर लिया है। पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी इस लेटर में लिखा गया है कि प्रदेश में माह नवंबर में पड़ने वाले प्रमुख त्यौहारों और अयोध्य प्रकरण संबंधि संभावित निर्णय के आलोक में सांप्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था को देखते हुए दिनांक 1 नवंबर 2019 से आगामी आदेश तक समस्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

विशेष स्थिति में मिलेंगे अवकाश

इस लेटर में यह भी लिखा है कि इस अवधि में अपरिहार्य परिस्थितियों में आवश्कता होने पर संबंधित पुलिस अधीक्षक, जोनल पुलिस महानिरीक्षक सीमित अवधि के लिए अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे। वरिष्ठ स्तर पर आवश्कता होने पर पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन के बाद ही अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे।

Madhya Pradesh Police: In view of upcoming festivals and probable verdict on Ayodhya case, a restriction on leaves has been imposed for all police personnel starting from November 1- to maintain harmony and law & order in the society- until further orders. pic.twitter.com/d9WNRbrThi