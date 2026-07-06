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भोपाल के डबल मर्डर केस में नया मोड़, पुलिस अब ज्योतिषी से भी लेगी राय

Retired couple murder Bhopal- भोपाल के चर्चित डबल मर्डर केस में पुलिस अब ज्योतिषी की मदद लेने जा रही है...।
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भोपाल

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Manish Geete

Jul 06, 2026

Bhopal double murder case

Bhopal double murder case- भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र के सुदामा नगर में 22 जून को हुई थी पति-पत्नी की हत्या। (विजुअल एआई जनरेटेड)

Bhopal double murder case- भोपाल में हुए रिटायर्ड दंपती के मर्डर मामले में पुलिस पांच दिन बाद भी खाली हाथ ही है। कई रिश्तेदारों, अड़ोस-पड़ोस से पूछताछ कर चुकी पुलिस की पड़ताल आगे नहीं बढ़ पा रही है। सूत्रों के मुताबिक भोपाल पुलिस अब ज्योतिषी की मदद लेने वाली है। ज्योतिषी बताएंगे कि पति-पत्नी के हत्यारे किस दिशा की तरफ भागे हैं और कहां हो सकते हैं।

भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र के सुदामा नगर में 22 जून को पति-पत्नी की हत्या कर दी गई थी। दोनों की लाश दो दिन बाद 24 जून को घर में मिली थी। दोनों की गोली मारकर हत्या की गई थी। घटनास्थल से पुलिस को कारतूस के चार खोखे मिले थे। जिससे हत्या की पुष्टि हुई थी। पति का नाम हेमंत बारीक (फिलेमोन) और पत्नी का नाम शकुंतला फिलेमोन है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेमंत के सिर में एक और शकुंतला के शरीर में दो गोलियां मिलने की पुष्टि हुई थी। इनकी कोई संतान नहीं है। पुलिस का मानना है कि हत्या पूरी योजना और रेकी के बाद की गई है और जल्द ही हत्याकांड का खुलासा हो जाएगा।

ज्योतिषी की शरण में पुलिस

सूत्रों के मुताबिक पुलिस को बहुत ही कम सुराग मिले हैं, जिससे जांच एजेंसियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस वारदात के तरीके और तैयारी को देखते हुए पुलिस सुपारी किलर के एंगल से भी जांच में जुटी हुई है। इस मामले में पुलिस अब ज्योतिष की शरण में पहुंचने वाली है। पुलिस सूत्रों का मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में ज्योतिष भी अपने एंगल से क्या कहते हैं, दंपती की हत्या किन कारणों से की गई होगी या हत्यारे किस दिशा में हो सकते हैं। यहां उल्लेखनीय है कि पत्रिका.कॉम किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है।

एक नजर में

-22 जून की रात 8.15 बजे सुभाष नगर ब्रिज के पास कैमरों में में दो आरोपी नजर आए। वहां से दंपती के घर की वास्तविक दूरी एक किलोमीटर थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए उन्होंने गलियों का रास्ता चुना।

-ढाई किलोमीटर लंबा रास्ता पैदल चल कर रात 9 बजे के करीब हेमंत बारीक के घर पहुंचे। हत्या के 9 मिनट बाद दोनों अलग-अलग रास्तों से बाहर निकले।

-वारदात के समय तेज बारिश आ रही थी और स्ट्रीट लाइटें भी बंद थीं। गलियां सूनी थीं।

-पुलिस का कहना है कि हत्या का तरीका सामान्य नहीं है। यह पेशेवर अपराधी हो सकते हैं।
अपने साथ कोई मोबाइल लेकर नहीं पहुंचे, अन्यथा लोकेशन ट्रेस हो जाती। आसपास कहीं भी वाहन नहीं रखा था। पैदल ही आए थे। हाथ में दस्ताने पहने हुए थे।

-पुलिस किराएदारों से जुड़े विवादों पर भी डिटेल निकाल रही है। हेमंत बारीक का स्वभाव गुस्सैल था और कई किराएदारों से भी विवाद हो चका है। कुछ समय पहले ही युवती को साथ रखने को लेकर उनका झगडा हुआ था।

-पड़ोसी रिजवान नामक एक बदमाश से भी हेमंत का विवाद हो चुका है। हत्या की टाइमिंग के आसपास रिजवान मेन रोड पर किसी का इंतजार करते हुए किसी को दिखाई दिया था।

क्या है वो अहम सुराग

इस मामले में अब एसआईटी जांच कर रही है, जिसे अहम सुराग हाथ लगा है। आरोपी कजलीखेड़ा में दंपती के मोबाइल फोन फेंकने के बाद सीहोर जिले के बिलकिलगंज की ओर गए थे। इसके आधार पर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों की आगे की गतिविधियां और ठिकानों का भी पता लगाने में जुटी हुई है।

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Updated on:

06 Jul 2026 06:48 pm

Published on:

06 Jul 2026 06:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल के डबल मर्डर केस में नया मोड़, पुलिस अब ज्योतिषी से भी लेगी राय

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