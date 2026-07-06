भोपाल के डबल मर्डर केस में नया मोड़, पुलिस अब ज्योतिषी से भी लेगी राय

भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र के सुदामा नगर में 22 जून को पति-पत्नी की हत्या कर दी गई थी। दोनों की लाश दो दिन बाद 24 जून को घर में मिली थी। दोनों की गोली मारकर हत्या की गई थी। घटनास्थल से पुलिस को कारतूस के चार खोखे मिले थे। जिससे हत्या की पुष्टि हुई थी। पति का नाम हेमंत बारीक (फिलेमोन) और पत्नी का नाम शकुंतला फिलेमोन है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेमंत के सिर में एक और शकुंतला के शरीर में दो गोलियां मिलने की पुष्टि हुई थी। इनकी कोई संतान नहीं है। पुलिस का मानना है कि हत्या पूरी योजना और रेकी के बाद की गई है और जल्द ही हत्याकांड का खुलासा हो जाएगा।