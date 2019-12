Weather : शीतलहर की चपेट में आया मध्यप्रदेश, कई जिलों में तो पत्तों में तक जम गई बर्फ

भोपाल। मानसून के समय देरी से आई बारिश rain के बाद मध्य प्रदेश में देरी से शुरू हुई ठंडक coolness के बाद अब प्रदेश शीतलहर cold wave की चपेट grip में आ गया है।

ऐसे में जहां मौसम विभाग India Meteorological Department की ओर से चेतावनी Warning दर्ज करते हुए कहा गया है कि भोपाल के अलावा सागर, रीवा,उज्जैन सहित चंबल व ग्वालियर संभाग के जिलों में शीतलहर के बीच शीतलदिन Chill day के साथ ही कहीं कहीं तीव्र शीतलदिन रहेगा। वहीं कुछ स्थानों को कोहरा fog भी अपनी चपेट fog Grip में रखेगा।

वहीं इसके अलावा मौसम विभाग weather department की ओर से प्रदेश के बालाघाट, मंडला, सिवनी, अनुपपुर, उमरिया, डिंडोरी व छिंदवाड़ा जिलों में हल्की वर्षा Light rain या गरज चमक के साथ कहीं कहीं बौछारें पड़ने का अनुमान लगाया गया हैं।

कहां कैसा मौसस aaj ka mausam ...

वहीं मौसम विभाग IMD के अनुसार पिछले 24 घन्टों के दौरान मध्यप्रदेश के होशंगाबाद,शहडोल व जबलपुर संभागों के जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा दर्ज की गई। जबकि शेष संभागों के जिलों का मौसम शुष्क रहा।

शीतलहर cold wave: घर से निकलना भी हुआ मुश्किल todays weather ...

वहीं मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के पास स्थित राजगढ़ जिले में 2 दिन पूर्व हुई बारिश के बाद अब शहर की नहीं बल्कि पूरे जिले मैं खुशनुमा मौसम हो गया, सुबह से ही शहर के कोहरे की चादर में ढके रहने के कारण कुछ ही दूरी के वाहन या फिर अन्य सामग्री नजर नहीं आईं यानि विज्युविलिटी visibility काफी कम हो गई।

वहीं इस दौरान जो लोग साफ सफाई करने या फिर अपनी दुकानें खोलने के लिए पहुंचे हैं वे भी अलाव का सहारा लेते दिखे, ऐसे में सुबह से ही जगह-जगह अलाव जलने लगी लेकिन बढ़ती ठंड से वह भी राहत नहीं दे पा रहा।

पत्तों पर जमी ओस की बूंदें : drops of frozen dew on leaves ...

वहीं इस दौरान पारा mercury इतना नीचे चला गया कि कई बगीचों और खेतों में लगी फसलों पर ओस की बूंदे अब बर्फ में drops of frozen dew तब्दील होने लगी हैं और वे पत्तों पर ही जम गईं।

ग्वालियर व दतिया रहे सबसे ठंडे...

इस दौरान न्यूनतम तापमान temperature रीवा, सागर, भोपाल व उज्जैन संभागो के जिलों में काफी गिरा वहीं शेष संभागों के जिलों में विषेष परिवर्तन नहीं हुआ।

वहीं शहडोल संभाग के जिलों में सामान्य से विशेष रूप से अधिक, जबलपुर संभाग के जिलों में सामान्य से काफी अधिक, ग्वालियर एवं चंबल संभागों के जिलों में सामान्य से कम, उज्जैन, इंदौर एवं होषंगाबाद संभागों के जिलों में सामान्य से अधिक तथा शेष संभागों के जिलों में सामान्य रहें। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ग्वालियर व दतिया में दर्ज किया गया।



मौसम का पूर्वानुमान: weather Forecast

: मौसम के जानकारों के अनुसार शनिवार 28 दिसम्बर को भोपाल में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 22 रहने की संभावना है, वहीं इस दिन धुंध भी छाई रहेगी।

: वहीं 29 दिसम्बर यानि रविवार को न्यूनतम व अधिकतम दोनों तापमानों में वृद्धि हो सकती है।

: सोमवार यानि 30 दिसंबर को एक बार फिर न्यूनतम तापमान में बढ़ौतरी का अंदेशा है। इसी के साथ कुछ जगहों पर ओलावृष्टि Hailstorm के साथ आंधी की भी संभावना है।

: 31 दिसंबर को यानि मंगलवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री होने, जबकि कुछ जगहों पर ओलावृष्टि hail के साथ आंधी आने का अंदेशा है।

: वहीं नए साल यानि 2020 के पहले दिन 01-जनवरी बुधवार को कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, इस दिन तापमान 10 डिग्री से 23डिग्री के बीच रहेगा।

: जबकि साल के दूसरे दिन यानि 02 जनवरी गुरुवार को भी कई जगहों पर बारिश या गरज के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं इस दिन तापमान में कमी के साथ पारा 8डिग्री से 23डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।